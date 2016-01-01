إصابة خطيب المسجد الأقصى و13 آخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس المحتلة

أصيب رئيس الهيئة الإسلامية العليا خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، و13 فلسطينيا آخرين على الأقل، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب (باب الأسباط) بالقدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جيش الاحتلال أطلق الأعيرة المطاطية على الفلسطينيين في منطقة (باب الأسباط)، مما أدى إلى إصابة الشيخ عكرمة صبري و13 آخرين بجروح. وأشارت إلى أن طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت 14 شخصا مصابين إلى المستشفى، بينهم واحد حالته وصفت بالخطيرة جدا، حيث أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وتحديدا قرب (باب الأسباط).

ويعتصم الفلسطينيون عند (باب الأسباط) منذ أيام، احتجاجا على وضع سلطات الاحتلال بوابات الكترونية على مداخل المسجد الأقصى المبارك. وكان الشيخ عكرمة صبري قد دعا، في وقت سابق اليوم، المقدسيين إلى النفير العام نصرة للمسجد الأقصى.