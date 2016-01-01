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استقالة رئيس الجيش الفرنسي بعد انتقادات ماكرون

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 43 دقيقة مضت
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استقالة رئيس الجيش الفرنسي بعد انتقادات ماكرون

أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية بيار دو فيلييه استقالته الاربعاء من منصبه، بعد اسبوع على انتقادات وجهها اليه الرئيس ايمانويل ماكرون حول ميزانية الجيش.

 

وكتب الجنرال دو فيلييه في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "في الظروف الحالية، لا اعتقد انني قادر على الحفاظ على استمرارية نموذج الجيش الذي اؤمن به لضمان حماية فرنسا والفرنسيين اليوم وغدا، ولدعم طموحات بلادنا".

 

واضاف "بناء عليه، تحملت مسؤولياتي بتقديم استقالتي الى رئيس" الجمهورية الذي قبلها.

 

وكان بقاء رئيس الاركان في منصبه يثير بلبلة منذ ايام في الاوساط العسكرية بينما وجه اليه ماكرون انذارات عدة. ويأخذ عليه رئيس الدولة خصوصا انتقاداته لاقتطاعات معلنة في ميزانية الجيش.

 

وتابع دو فيلييه "حرصت منذ تعييني على الحفاظ على نموذج لجيش يضمن التناسب بين التهديدات التي تحيط بفرنسا واوروبا وبين مهام جيوشنا التي تتزايد باستمرار والسبل والميزانيات الضرورية لتنفيذها"، مذكرا بانه يتولى منصب رئاسة الاركان منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

 

واضاف "انطلاقا من احترامي الكبير للوفاء الذي كان دائما أساس علاقتي مع السلطة السياسية عتبر انه من واجبي التعبير عن تحفظاتي مرات عدة في اجتماعات مغلقة بكل شفافية وصراحة".

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