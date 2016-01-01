وفاة مواطن مغربي في حادث سير باليونان

لقي مواطن مغربي مصرعه في حادث سير في اليونان يوم أمس الثلاثاء حسب ما علم لدى أصدقائه. ووقع الحادث بينما كان الفقيد (ي ص) البالغ من العمر 30 سنة يقود دراجة نارية على إحدى الطرقات بجزيرة سيفالوني بالبحر الإيوني بين اليونان وإيطاليا.

وأكدت الشرطة اليونانية خبر الوفاة وقالت إنها فتحت تحقيقا في الحادث.