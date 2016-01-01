العاهل السعودي يأمر بالقبض على أمير اعتدى على مواطنين

ألقت شرطة الرياض فجر اليوم الخميس القبض على أمير سعودي، بعد أن ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل وهو يعتدي على مواطنين ومقيمين.

وبحسب ما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية على موقعها الإلكتروني، فإن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا فوريا بالقبض على الأمير سعود بن عبد العزيز بن مساعد، وإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع المشينة لما فيها من تجاوزات وانتهاكات، تستوجب العقوبة المغلظة".

ووجه الأمر الملكي بـ "التحقيق مع الأمير ومن ساعده في كل الجنايات التي ارتكبوها، وسماع شهادات المتضررين والمعتدى عليهم، لإنصافهم وحفظ حقوقهم".

وشدد الأمر الملكي على "عدم الإفراج عن أي فرد ممن تم اعتقاله حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي".

كما شدد الملك على "رصد ومتابعة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات تستغل المكانة أو النفوذ، أو تتجاوز الأنظمة والضوابط، والإبلاغ عنها للقبض على القائمين بها، وتحويلهم للمحاكمة مباشرة، وتطبيق الشرع بحقهم".

وكان الأمير السعودي قد ظهر في فيديو تم تدواله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على مواطنين ومقيمين ويوجه لهم ألفاظا غير لائقة.

وسبق أن تم تنفيذ عقوبة الجلد بحق أحد الأمراء السعوديين في 2 نونبر 2016 تنفيذا لحكم قضائي بحقه.

وجاء تنفيذ عقوبة الجلد بعد أسبوعين من تنفيذ عقوبة إعدام أمير آخر في 18 أكتوبر الماضي، بعد إدانته بقتل أحد المواطنين في دجنبر 2012.