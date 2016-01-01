استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وأحد المستوطنين في القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وأحد المستوطنين في القدس.

وذكرت الوزارة أن الشاب محمد لافي (18 عاما) من بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة، استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في صدره، مشيرة إلى أن أزيد من 200 فلسطيني أصيبوا خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال نصرة للمسجد الأقصى المبارك.

وكانت الوزارة أعلنت، في وقت سابق، استشهاد الفتى محمد محمود شرف، البالغ من العمر 17 عاما، جراء إصابته بشكل مباشر في الرأس برصاصة أطلقها صوبه مستوطن في حي رأس العامود بالقدس المحتلة، بينما استشهد الشاب محمد حسن أبو غنام (20 عاما) إثر إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في منطقة الطور.