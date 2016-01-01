الداخلية السعودية: مقتل ثلاثة مطلوبين في عملية أمنية بمحافظة القطيف شرق المملكة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، عن مقتل ثلاثة من المطلوبين في عملية أمنية ببلدة سيهات في محافظة القطيف شرق المملكة.

وأوضح المتحدث الأمني للوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أن الجهات الأمنية "ومن خلال متابعتها للأنشطة الإرهابية وتعقب المطلوبين فيها" تمكنت مساء يوم الجمعة الماضي من رصد ثلاثة من المطلوبين بأحد المواقع في بلدة سيهات وهم يستقلون سيارة معمما عن سرقتها.

وأشار المتحدث إلى أنه "عند محاصرة المطلوبين من قبل رجال الأمن ودعوتهم لتسليم أنفسهم بادروا إلى إطلاق النار بشكل عشوائي وكثيف واقتضى الموقف الرد عليهم لتحييد خطرهم مما نتج عنه مقتلهم جميعا فيما لم يتعرض أحد من المارة أو رجال الأمن لأي أذى".

وأضاف أن هؤلاء المطلوبين الثلاثة وهم سعوديان وبحريني، "متورطون في العديد من الجرائم الإرهابية والجنائية"، منها "إطلاق النار على رجال الأمن والمركبات والمقار الأمنية مما نتج عنه مقتل عدد من رجال الأمن وكذلك الاشتراك في جريمة السطو المسلح التي تعرضت لها مركبة لنقل الأموال بمحافظة (القطيف) والاشتراك في إطلاق النار على عدد من المواطنين واختطافهم والاعتداء عليهم والمتاجرة بالأسلحة".

وأضاف أن العملية الأمنية أسفرت عن "ضبط كمية كبيرة من المواد المتفجرة داخل سيارتهم تجاوز وزنها عشرة كيلو غرامات مع صواعق متفجرة ذات اشتعال حراري وكهربائي وثلاثة أسلحة رشاشة ومسدس وذخائر حية".