"الحماق" ... البوليساريو تهدد باللجوء إلى الشرطة الدولية "إنتربول"
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هاجمت البوليساريو الأمم المتحدة كما هددت باللجوء إلى الشرطة الدولية "إنتربول".
و في التفاصيل تقول يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن عملية اعتقال مغاربة وراء الجدار العازل في الصحراء لم تمر كما خططت لها الجبهة، وذلك بعدما تحفظت "مينورسو" على التدخل بسبب طبيعة الموقوفين المدنية، وهو ما جعل الانفصاليين يهاجمون المنظمة الأممية ويهددون باللجوء إلى البوليس الدولي.
و تابعت نفس اليومية أن البعثة الأممية إلى الصحراء أبلغت تندوف أن المعطى يهم 91 مدنيا لا علاقة لهم بالصفة العسكرية، بينما تحاول البوليساريو بلوغ "إنتربول" عبر الشرطة الإفريقية التي تتحصل على عضويتها بفضل التدخلات الجزائرية.
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