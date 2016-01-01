بالفيديو.. فتاة تتعرى أمام رئيسي دولتين و هذا مصيرها !
قامت ناشطة في حركة "فيمن" النسائية بالتعري أمام رئيسي أوكرانيا بيترو بوروشينكو وبيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، وذلك أثناء توقيع وفدي البلدين مجموعة من الاتفاقات الثنائية يوم الجمعة 21 تموز/يوليو الجاري.
ويظهر شريط فيديو انتشر على الانترنت، الناشطة التي ظهرت بشكل مفاجئ في القاعة أمام وفدي البلدين عارية الصدر وقد كتبت شعارات على جسدها، مرددة "عاشت روسيا البيضاء".
وقد سارع رجال الأمن إلى إخراجها من القاعة. ويبدو رئيس بيلاروسيا مبتسما، وفي ابتسامته مزيح من الاستغراب والحرج.
و قال محامي الناشطة إن موكلته تواجه تهمة "القيام بأعمال شغب مع إبداء مقاومة لممثلي السلطة"، وقد تواجه خطر السجن لفترة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام.
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