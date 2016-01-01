مرة أخرى .. السويد تستفز المغرب في قضية الصحراء المغربية

أخبارنا المغربية

دخلت "لجنة التضامن السويدية مع الشعب الصحراوي" على الخط في قضية محاكمة المتورطين في أحداث "أكديم إزيك"، حيث وصفت الأحكام الصادر في حقهم بالجائرة.

و أكدت اللجنة عبر بيان صادر عنها أن المحاكمة وحسب شهادة المراقبين الدوليين الذين حضروا أطوار ها كانت مجرد "مسرحية خالصة" و أن الأحكام صدرت على أساس إعترافات أخذت تحت التعذيب و شهادات زور، على حد تعبيرها، في الوقت الذي أكد فيها جل المراقبين الدوليين أن المحاكمات مرت في ظروف عادية تضمن للمتهم حق الدفاع عن نفسه بما تضمنه المواثيق الدولية.

أن المحاكمة وحسب شهادة المراقبين الدوليين الذين حضروا أطوار ها كانت مجرد "مسرحية خالصة" و أن الأحكام صدرت على أساس إعترافات أخذت تحت التعذيب و شهادات زور، على حد تعبيرها، في الوقت الذي أكد فيها جل المراقبين الدوليين أن المحاكمات مرت في ظروف عادية تضمن للمتهم حق الدفاع عن نفسه بما تضمنه المواثيق الدولية.

و كانت المحكمة العسكرية أصدرت قبل أيام أحكاما تراوحت بين 20 سنة سجنا نافذة و السجن المؤبد في حق المتورطين في أحداث "اكديم ازيك" .