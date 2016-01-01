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تنكر كامرأة ونسي شاربه... هذا هو أغبى داعشي اعتقل في الموصل (صور)

بواسطة أخبارنا المغربية - وكالات 46 دقيقة مضت
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تنكر كامرأة ونسي شاربه... هذا هو أغبى داعشي اعتقل في الموصل (صور)

 

ألقت قوات الجيش القبض على "داعشي" إرهابي فارا من  الموصل، بعد تنكره بزي امرأة وانتحاله شخصية نسائية بكل معنى الكلمة، من فستان وأحمر شفاه وحواجب وطريقة بالمشي والكلام وتوابعه، إلا أنه نسي حلق شاربه والتخلص من ذقنه بالكامل.

فكان أسهل وأسرع من سواه وقوعا الأسبوع الماضي بقبضة الجيش العراقي، لذلك خطف الأضواء من "دواعش" بالعشرات أسروهم وهم يحاولون الفرار متنكرين بزي النساء.

 

 

الجيش لم يذكر اسمه، ولا أسماء سواه ممن اعتقلهم متنكرين، بل نشر صورهم بثيابهم النسائية التي استخدموها، وأهمها صورة من نسي ذقنه وشاربه

وكل ما فعله هذا "الداعشي" الإرهابي من ماكياج وميك أب على وجهه، قد يكون مسموحا لمن يرغب بالتنكر من رجل إلى امرأة ليغادر أرض المعركة ويلوذ بالفرار، إلا نسيانه لشاربيه وبقايا ذقنه "الداعشية" التي كان عليها قبل تحرير الموصل، أوقعه بسهولة.

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