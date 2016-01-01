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مقتل 7 عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي في انفجار عبوة ناسفة شمال العراق

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 19 دقيقة مضت
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مقتل 7 عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي في انفجار عبوة ناسفة شمال العراق

 أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بأن سبعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي قتلوا في انفجار عبوة ناسفة وسط الحويجة بمحافظة كركوك شمال البلاد. وذكر المصدر، في تصريح صحفي، أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون، على جانب الطريق وسط قضاء الحويجة جنوب محافظة كركوك، انفجرت لدى مرور سيارة من نوع (بيك اب) يستقلها عدد من عناصر التنظيم، ما أدى إلى مقتل سبعة عناصر منهم.

من جهة أخرى، أفاد مصدر بشرطة محافظة الأنبار بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في منطقة (الحلابسة) الواقعة بالمدخل الغربي لمدينة الفلوجة ثاني أكبر مدن المحافظة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر من القوات الأمنية. إلى ذلك، أصيب شخصان بجروح في انفجار عبوة ناسفة إلى جانب الطريق بمنطقة الرضوانية غرب بغداد

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