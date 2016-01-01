استهداف جديد لجنود مغاربة بالنيران في أفريقيا الوسطى و هذا عدد الضحايا

لقي جندي بتجريدة القوات المسلحة الملكية ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع مجموعة مسلحة "أنتي بلاكا" هاجمت دورية للتجريدة لدى عودتها من مهمة خفر في بنغاسو يوم 23 يوليوز 2017 حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء، وذلك حسبما علم لدى مصدر عسكري.



وأضاف المصدر ذاته أن ثلاثة جنود آخرين بالدورية ذاتها أصيبوا في هذا الهجوم.