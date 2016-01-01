بالفيديو : قتيل وجريح في إطلاق نار داخل سفارة إسرائيل بالأردن

قال مصدر أمني أردني، إن مواطناً قُتل متأثراً بإصابته في إطلاق نار داخل مبنى السفارة “الإسرائيلية” بالعاصمة عمان، ليوم االأحد، إثر طعنه موظفاً إسرائيلياً بالسفارة.

المصدر أوضح لمراسل وكالة الأناضول التركية، مشترطاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن مواطناً أردنياً طعن موظفاً في السفارة “الإسرائيلية”، فيما رد حرس السفارة بإطلاق النار على الأردني؛ ما أدى إلى إصابته إصابة حرجة لقى على إثرها حتفه.

ولفت المصدر إلى أن إصابة الموظف “الإسرائيلي” حرجة، دون أن يضيف أية تفاصيل أخرى.

فيما ذكرت وسائل إعلام أردنية أن الحادث راجع إلى شجار بين أردني و”إسرائيلي” داخل مبنى سفارة “إسرائيل” بمنطقة الرابية في عمان.

وأضافت أن الحادث أسفر عن إصابة المواطن الأردني برصاصتين في منطقة الكتف من حرس السفارة، وإصابة “الإسرائيلي” بطعن في الصدر.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن السلطات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً شديدا يحول دون وصول الصحفيين إلى محيط مبنى السفارة.

وتأتي الحادثة في ظل التوتر الذي تشهده مدينة القدس بعد قيام الاحتلال “الإسرائيلي” بإغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من الدخول إليه إلا بعد خضوعهم للتفتيش عبر بوابات إلكترونية، الأمر الذي رفضه الفلسطينيون وبدأوا في اعتصامات يومية أمام الأقصى لحين رفع البوابات.