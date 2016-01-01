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سبب غريب وراء رفع الحجب عن "الجزيرة" و "بي إن سبورتس" في السعودية

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
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سبب غريب وراء رفع الحجب عن "الجزيرة" و "بي إن سبورتس" في السعودية

 أعادت السعودية حجب موقعي "الجزيرة.نت" و"بي إن سبورتس" بعد أن تم رفع الحجب عنهما لساعات قليلة الإثنين. وقد أكّدت قناة الإخبارية عودة الحظر المفروض على القناتين في المملكة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وكان سعودي القحطاني، مستشار بالديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير قد نفى قبل ذلك أن يكون قد تمّ رفع الحجب عن الموقعين، بعد أن تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بذلك، قائلا إن "ما حدث هو بسبب خطأ فني سيتم إصلاحه بالساعات القادمة."

وعاد المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، ليؤكد في تغريدة أخرى أن ما حصل ليس أكثر من مشكلة فنية بحتة، وذلك رداً على تدوينة أحد المغردين الذين علّق على الأمر واصفاً ما جرى بأنه "بادرة حسن نية طلبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل التوجه للدوحة لتقبل بدورها بالمطلوب منها، أو يعاد الحجب."

يذكر أن شركتي "اتصالات" و"دو" الإماراتيتين كانتا قد أعلنتا السبت لمشتركيهما عن إعادة تفعيل خدمات قنوات "Bein Sports" القطرية على أجهزة الاستقبال الخاصة بهما، بعد أن كان قد تم حجب هذه القنوات على خلفية توتر العلاقات بين الإمارات وقطر خلال الآونة الأخيرة.

وقد أكدت الشركتان الإماراتيتان في حينها، عبر رسالة نصية تلقاها المشتركون إلغاء الحجب المفروض على القناة الرياضية التي تمتلك حقوق بث الدوريات الأوروبية الكبرى والبطولات القارية والدولية حتى عام 2022.

المصدر : سي ان ان 

 
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