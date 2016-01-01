العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا قبل حلوله بمدينة طنجة
أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمرا ملكيا يقضي بإنابة ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود لتولي صلاحياته.
ويعود الأمر الملكي هذا لسفر العاهل السعودي إلى خارج المملكة اليوم الاثنين.
وجاء في الأمر الملكي ما يلي: "فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة".
و اختار العاهل السعودي كما هو معلوم قضاء عطلته الصيفية بمدينة طنجة للسنة الثالثة على التوالي منذ توليه مقاليد الحكم سنة 2015.
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