مجتهد : ولي عهد السعودية خطط للإطاحة بأمير قطر مستعينا بمقرب من " آل ثاني " لكن ...

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

نشر حساب "مجتهد" أحد أشهر المغردين على تويتر تغريدة جديدة ،قال فيها إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان الآن في ورطة بعد أن استضاف إحدى الشخصيات القطرية القريبة من " آل ثاني " وهي التغريدة التي خلقت جدلا كبيرا و تناقلتها العديد من المواقع الإخبارية بالخليج .

و جاء في التغريدة أن ولي العهد السعودي الجديد استضاف مقربا من الأسرة الحاكمة بقطر من أجل تنفيذ سيناريو يتم بموجبه الإطاحة بالأمير القطري، تميم بن حمد آل ثاني، من الحكم ، لكن وبعد فشل هذا المخطط يضيف " مجتهد "، فإن هذا الضيف أصبح عبئا ثقيلا على المملكة العربية السعودية، ولا يعرف ابن سلمان كيف يتخلص منه.