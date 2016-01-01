جنرالات الجزائر غاضبون من "البوليساريو" لهذا السبب

أخبارنا المغربية

رفضت الشرطة الدولية (الأنتربول) ، التدخل في اعتقال البوليساريو لمغاربة بدعوى أنهم مهربون، ووجودهم ضمن قائمة المبحوث عنهم، بعدما رفضت الأمم المتحدة التدخل في القضية.

و وفق يومية المساء ، فإن جنرالات الجزائر رفضوا أن يعتقل مواطنون مغاربة داخل أراضيهم، كما استاؤوا من الخطوة التي أقدمت عليها الجبهة، فسارعت البوليساريو إلى إصدار بيان وأعلمت الأمم المتحدة بحيثيات الحادث، كما قامت باستدعاء ممثلين عن بعثة المينورسو لحضور ما قالت إنه استجواب للموقوفين.