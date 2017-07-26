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آلاف المقدسيين يؤدون صلاة العصر في محيط الأقصى رفضا لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 11 دقيقة مضت
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آلاف المقدسيين يؤدون صلاة العصر في محيط الأقصى رفضا لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي

 

 أدى آلاف المقدسيين، صلاة العصر، اليوم الاربعاء، في محيط المسجد الأقصى، رفضا لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن صلاة جامعة وحاشدة نظمها المصلون في ساحة الغزالي قبالة "الصلاحية" بين بابي الأسباط وحطة، وأخرى في أسفل الشارع المؤدي والمفضي إلى باب الأسود "الأسباط"، في الوقت الذي أقيمت فيه صلاة موازية أمام المسجد الأقصى من جهة باب الناظر "المجلس". 

ومنذ 16 يوليوز الجاري، تشهد القدس مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين الذين احتجوا على تركيب بوابات فحص إلكتروني على مداخل المسجد الأقصى. 

وأزالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، البوابات الإلكترونية، على أن تعتمد بدلا منها على كاميرات ذكية. 

 
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