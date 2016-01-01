السعودية تؤكد نجاح جهود خادم الحرمين لإعادة فتح المسجد الأقصى

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، أن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع عدد من زعماء دول العالم إزاء المسجد الأقصى تكللت بالنجاح.



وذكر الديوان، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن خادم الحرمين الشريفين أجرى خلال الأيام الماضية الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء دول العالم في موضوع الأحداث التي حصلت في المسجد الأقصى الشريف خلال الفترة الماضية.



وأشار الى أن الحكومة السعودية أجرت اتصالات مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لبذل مساعيها لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وصلواتهم فيه وإلغاء القيود المفروضة على الدخول إلى المسجد.



وأكد الديوان الملكي السعودي أن "هذه الجهود تكللت بالنجاح اليوم وبالشكل الذي يسهم في إعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين والحفاظ على كرامتهم وأمنهم".



وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين أكد على ضرورة عودة الهدوء في حرم المسجد الأقصى الشريف وما حوله واحترام قدسية المكان وأن على المسلمين العودة لدخول المسجد وأداء العبادات فيه بكل أمن وطمأنينة وسلام منذ اليوم.



كما أكدت الحكومة السعودية على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقا لمضامين مبادرة السلام العربية ورؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.