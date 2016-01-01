رئيس دولة اسلامية يُعلن استعداده التخلي عن الحكم من أجل الذهاب إلى الأقصى

أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، إنه مستعد للاستقالة من منصبه وقضاء ما تبقى من حياته في "حماية" المسجد الأقصى.

وفق وكالة sputniknews الروسية، فقد كتب قاديروف على حسابه في "تيلغرام" "أنا مستعد للاستقالة، والتطوع لآخر حياتي في المنظمات التي تتكفل بحماية المسجد الأقصى".

ووافقت المرجعيات الدينية في مدينة القدس، الخميس 27 يوليو/تموز 2017، على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، بعد رفع السلطات الإسرائيلية كافة التدابير التي كانت قد وضعتها على مداخله.

وقالت اللجنة الفنية للمرجعيات الإسلامية، أنها تأكدت من إزالة الشرطة الإسرائيلية للبوابات الإلكترونية من مداخل المسجد.

وجاء في مسودة بيان للمرجعيات، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه: "بعد نقاش مستفيض وقد حققنا هذا النصر في هذه الجولة، فإننا ندعو أبناء شعبنا في القدس والداخل الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى للدخول الجماعي إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك".

وطالب البيان بأن يدخل المصلون المسجد "مكبرين مهللين وألستنا تلهج بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ أقصانا وقدسنا وشعبنا بما يليق بمكانة المسجد الأقصى المبارك، ونفوت الفرصة على عدونا المتربص بنا".

كما دعت المصلين إلى "شد الرحال إليه في كل حين وخاصة صلاة الجمعة غداً وفي كل جمعة".

وتجتمع المرجعيات في القدس الآن للمصادقة النهائية على البيان.