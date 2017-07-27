السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه مكة المكرمة

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت مساء اليوم الخميس صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية في اتجاه منطقة مكة المكرمة.



وأوضح قيادة التحالف في بيان "أن قوات الدفاع الجوي اعترضت مساء اليوم صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات في اتجاه مكة المكرمة حيث جرى اعتراضه فوق منطقة (الواصلية) بمحافظة (الطائف) التي تبعد نحو 69 كيلومترا عن مكة المكرمة دون وقوع أي أضرار".



وأكدت قيادة التحالف "أن استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع في وقت يعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ قرار لمنع تلك الانتهاكات التي تطيل أمد الحرب وتعرض حياة المدنيين للخطر".



وجدد التحالف تأييده لقرار الحكومة الشرعية اليمنية دعمها لمسعى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للرقابة على هذا الميناء الحيوي.