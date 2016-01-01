بالفيديو: حادث قطار يخلف عشرات الجرى باسبانيا
قالت خدمات الطوارئ الإسبانية، اليوم الجمعة 28 يوليوز، إن قطار ركاب اصطدم بحاجز في محطة فرانثيا ببرشلونة مما أسفر عن إصابة 48 شخصا خمسة منهم حالتهم خطيرة. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.
وأضافت خدمات الطوارئ أن 18 من المصابين على الأقل يحتاجون لرعاية طبية في المستشفى وأن سائق القطار بين المصابين. وكان القطار قادما من قرية سانت بيثينك دي كالديرسفي إقليم تاراجونا.
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