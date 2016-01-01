ابنة القرضاوي تواجه "المؤبد" أو "الإعدام"

باشرت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، اليوم الجمعة 28 جويلية 2017، التحقيق مع علا القرضاوى ابنة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي.

وأسندت النيابة عدة تهم لها منها الخيانة العظمى لتواصلها مع قيادات بدولة قطر والانضمام إلى جماعة إرهابية وتولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف القانون، وتمويل ودعم العمليات الإرهابية في مصر. إضافة إلى محاولة إسقاط الدولة المصرية.

كما اتهمت علا بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف ضد رجال الشرطة والجيش والقضاء وإثارة الفوضى والتحريض على التظاهر، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. زد على ذلك المساعدة في شراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في العمليات إرهابية.

وبحسب القانون المصري، فإن التھم الموجھة لابنة القرضاوي تصل عقوبتھا إلى السجن المؤبد والإعدام، حيث علق القرضاوي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فیسبوك قائلا أنّ " أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمین.. لنا الله يا ابنتي".

ونفت صفحة الحملة الخاصة بدعم نجلة القرضاوي وزوجھا "الحرية لعلا وحسام"، الاتھامات الموجھة إلیھا، موضحة في بیان نشرته بموقع فیسبوك أن علا قد اعُتقلت بصحبة زوجھا بسبب قضیة مزعومة تتعلق بنقل بعض المفروشات والأثاث من منزل كانت تعتقد السلطات أنه ملك لوالدها، وحیث إن السلطات تعتقد أن ذلك تصرف في أموال شخص محجوز على أمواله.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على علا القرضاوي ابنة الداعية يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف القيادي في حزب الوسط، وذلك أثناء تواجدهما في أحد المنتجعات السياحية المصرية بالساحل الشمالي.