كتيبة من "الشواذ" تنضم إلى ساحات القتال في سوريا لمواجهة داعش

أعلنت مجموعة من المتطوعين الشواذ جنسيا عن خوضهم الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مع القوات الكردية في مدينة الرقة شمالي سوريا

وأنضمّت كتيبة تسمي نفسها TQILA الى مجموعة المقاتلين الأجانب الموسومة (IRPGF) بعد أن سافرت إلى شمال سوريا لمحاربة داعش جنبا إلى جنب مع الميليشيات الكردية المعروفة باسم وحدات حماية الشعب، و تم تشكيل الوحدة فى إبريل 2017 قبل شهرين من المرحلة الأخيرة من الهجوم الكردى-العربى الذى يدعمه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتحرير مدينة الرقة شرقى سوريا، وفق ما أعلنه موقع مجلة نيوزويك.

المجموعة قالت في بيان لها إنّ "أفرادها شاهدوا عمليات مرعبة من (رجم) بالأحجار وإلقاء من أعالي المباني نفذها داعش في أشخاص كل جريرتهم كانت أنهم مثليون، لذلك تم تشكيل هذه المجموعة لمحاربة القوات الفاشية والمتطرفة التي هاجمت وقتلت عدداً لا يحصى من أفراد مجتمعنا. قررنا أن نرد الضربة ونقتل الفاشيين وشعارنا هو بندقية AK-47 ( كلاشنكوف) سوداء على علم ذي خلفية وردية اللون".

ومنذ دخوله العراق عام 2014، أطلق تنظيم داعش عدداً كبيراً من الصور الدعائية ولقطات الفيديو التي تظهر رجالاً متهمين بأنّهم شواذ جنسياً معصوبي العينين يتم إلقاؤهم من أسطح المباني أمام حشود كبيرة تقوم بعد سقوطهم برجمهم بالحجارة.