الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المصلين في عدة مناطق بالضفة والقدس المحتلة

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المصلين في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والمصلين عقب انتهاء صلاة الجمعة في منطقة وادي الجوز بالقدس، حيث تم منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

كما تم منع المصلين من العبور من معبر قلنديا، وهو المعبر الرئيسي الذي يصل القدس بباقي مدن الضفة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين في بيت لحم عند المدخل الشمالي للمدينة بقنابل الغاز ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات اختناقا بالغاز. كما وقعت مواجهات عند باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وفي شمال قطاع غزة، انطلقت مسيرات حاشدة نصرة للمسجد الأقصى، رفعت فيها شعارات النصر .