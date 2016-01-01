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القضاء الجزائري يتابع مواطنة مغربية بتهمة التهديد بتفجير طائرة

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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القضاء الجزائري يتابع مواطنة مغربية بتهمة التهديد بتفجير طائرة

أخبارنا المغربية - نوفل العمراني

أمر قاضي التحقيق باحدى محاكم الجزائر العاصمة ، بإيداع المغربية التي كانت وراء الانذار الكاذب بوجود قنبلة خلال رحلة جوية  تابعة للخطوط الجوية التركية ، مصحة الأمراض العقلية ببليدة ، وفق ما أوردته وسائل اعلام جزائرية .

و تبلغ المتهمة من العمر 24 سنة، كانت تعيش في اليمن قبل عودتها للمغرب وتعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، حيث ستتم متابعتها وفق ذات المصادر، بتهمة التهديد بتفجير طائرة باستعمال قنبلة وتهديد أمن الملاحة الجوية.

وكانت الطائرة  التركية متوجهة من اسطنبول الى الدار البيضاء ، حيث اضطرت الى الهبوط اضطراريا يوم الثلاثاء الماضي، بمطار هواري بومدين الدولي على اثر انذار كاذب بوجود  قنبلة.

وقرر طاقم الطائرة تحويل مسار الرحلة بشكل استعجالي نحو  المطار الأقرب أي مطار الجزائر من أجل التفتيش بعد انذار بوجود قنبلة خلال الرحلة.

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