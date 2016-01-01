مقتل شخص وإصابة آخرين بهلسنكي الفنلندية جراء دهس عدد من الأشخاص

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أعلنت السلطات الفنلندية، اليوم الجمعة، عن مقتل شخص جراء دهس سائق سيارة العديد من الأشخاص في وسط هلسنكي.

وقالت الشرطة إن رجلا يقود سيارته دهس حشدا من الأشخاص في وسط العاصمة هلسنكي، مما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة آخرين بجروح.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجاني كان تحت تأثير الكحول حينما ارتكب جريمته.

وأضافت الشرطة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم اعتقال سائق السيارة، وهو رجل في الخمسينيات من عمره، مبرزة أنه سيخضع لفحص طبي لتحديد مستوى تناول الكحول.

وأفادت القناة التلفزية الفنلندية بأن فرق الإنقاذ هرعت إلى عين المكان، مشيرة إلى أنه فرض طوق على مكان الحادث ونقل الجرحى إلى المستشفى المركزي بالعاصمة هلسنكي.