اجتماع لوزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر وسط رفض الدوحة "مصادرة" قراراتها

أعلنت وزارة الخارجية المصرية الجمعة في بيان أن وزير الخارجية سامح شكري سيجتمع السبت في المنامة مع نظرائه من السعودية والإمارات والبحرين لبحث التطورات الأخيرة في مقاطعة الدول الأربع لقطر.

وقال البيان إن الاجتماع سيستمر يومين ويعكس "اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها والتأكيد على مطالبها من دولة قطر وتقييم مستجدات الوضع ومدى التزام قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول الأربع".

سامح شكري وزير الخارجية المصري: "لدينا أدلة على دعم قطر للتنظيمات الإرهابية"

ورأى مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني أن السعودية والدول المتحالفة معها تسعى عبر الأزمة القائمة مع الدوحة إلى التحكم في قراراتها فيما يتعلق بسياساتها الخارجية. واتهم الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بأنها تحاول "مصادرة قراراتنا السياسية الخارجية حتى لا تعود تُصنع في قطر وهو ما لن نقبله على الإطلاق".

وأضاف الشيخ سيف أن الرباعية المقاطعة لقطر وضعت "إنذارا نهائيا" عبر نشرها الثلاثاء للائحة تضم أفرادا وكيانات "إرهابية" يعتقد بأنها مرتبطة بقطر. وأضاف أن اللائحة من بين الأمور التي "لا تزال تعرقل حل الأزمة".

إلا أنه أكد أن بلاده "منفتحة على الحوار والمفاوضات" بشرط "رفع الحصار غير الشرعي كخطوة أولى" في هذا الاتجاه.