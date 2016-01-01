ألمانيا: مرتكب اعتداء هامبورغ شاب من مواليد الإمارات العربية المتحدة

أعلنت الشرطة الألمانية أن مرتكب الاعتداء بالسكين الجمعة في سوبرماركت بمدينة هامبورغ (شمال) شاب في الـ 26 من العمر من مواليد الإمارات العربية المتحدة، موضحة أن العمل جار لتحديد الجنسية التي يحملها.

وأفاد عدد من الشهود أن المهاجم صرخ "الله أكبر" فيما نقلت صحيفة "تاغشبيغل" الصادرة في برلين عن مصادر في أجهزة الأمن أن المعتدي من مواليد العام 1991 والشرطة تعرف بأنه إسلامي، وقد وصل إلى البلاد بصفة لاجىء.

والسبت أكد وزير الداخلية في هامبورغ أن المشتبه به كان معروفا لدى السلطات بأنه "إسلامي". وأوضح آندي غروته إن المشتبه به "كان معروفا بأنه إسلامي وليس جهاديا"، مشيرا إلى أنه بالرغم من وجود "مؤشرات حول دوافع إسلامية" للهجوم، فإن منفذ الاعتداء يعاني أيضا من مشاكل "نفسية".

كما قدمت الشرطة حصيلة جديدة لضحايا الاعتداء موضحة أنه إضافة إلى الشخص الذي قتل (وهو ألماني في الخمسين من العمر)، أصيب خمسة أشخاص بجروح "بعضهم بحالة الخطر" هم امرأة في الخمسين من العمر، وأربعة رجال أعمارهم 19 و47 و56 و57 عاما.

من جهة ثانية أصيب رجل في 35 من العمر بجروح بينما كان يحاول مع آخرين شل حركة المهاجم بعد أن لاحقوه في الشارع وتمكنوا من القبض عليه وتسليمه إلى الشرطة.