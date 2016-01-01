مسؤول إيراني: طهران مُستعدة للدفاع عسكرياً عن الجزائر !

عبد الرحيم القــاسمي – مُتــابعة

تُحاول الجزائر التقرب أكثر فأكثر من محور إيران - روسيا سياسيا واقتصاديا وعسكرياً بالمنطقة العربية ،إذ أن غيابها عن التحالف العسكري الإسلامي الذي تقوده السعودية ضد "الإرهاب" لم يُشكل مفاجأةً لدى أوساط الرأي العام الدولي؛ فالجزائر التي التزمت الصمت في "الثورة" الليبية والمصرية والتونسية واليمنية عند بداياتها، لم تتعامل بنفس المسافة مع سوريا عند اندلاع ثورتها.

والمُتابع للعلاقات الخارجية للجزائر، يُدرك دعمها ووقوفها مع المعسكر الشرقي مُمثلاً في روسيا وإيران وفنزويلا وكوبا ودول أخرى .ومع تهاوي أسعار النفط ،شد مسؤولون جزائريون الرحال صوب طهران ؛كما تكاثفت الزيارات بين الجانبين بعد الاتفاق النووي الإيراني - الغربي وتعقد الأوضاع في سورية واليمن.

في هذا السياق ،قال أمير موسوي الملحق الثقافي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الجزائر، إن بلاده على استعداد لوضع كل إمكانياتها العسكرية في خدمة الجزائر، إذا ما تعرضت إلى أي خطر يُهدد أمنها واستقرارها، وإن إيران لن تتخلى عن حلفائها مهما حصل.

وأضاف أمير موسوي في مقابلة مع صحيفة "الجزائر1" على هامش مشاركته في مهرجان وهران للفيلم العربي في طبعته العاشرة، أن التعاون بين إيران والجزائر سيكون كبيراً في المستقبل، سواء تعلق الأمر بالمجال الثقافي أو الفني، أو المجالات الاقتصادية والعلمية، خاصة وأن إيران لديها الكثير لتقدمه إلى الجزائر في عدة مجالات.

إلى ذلك ،اعتبر الدبلوماسي الإيراني أن الجزائر ليست دولة عادية، بل لديها مواقف دولة عظمى، خاصة ما تعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الجزائر حافظت على سيادتها واستقلال مواقفها وفرضت مبدأ عدم التدخل في شؤون الغير، وأن إيران مرتاحة لمواقف الجزائر، وأن الجيش الجزائري يضرب به المثل في الاستقامة والنزاهة والاحترافية، فضلا عن مواقفه المشرفة من القضايا العربية والإسلامية والقضايا العادلة بشكل عام.