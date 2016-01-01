ليبيا: إعتقال "داعشي" صوّر عملية ذبح الأقباط المصريين سنة 2015

أعلنت النيابة العامة الليبية اعتقال مصور واقعة ذبح الأقباط المصريين، التي نفذها "داعش" عام 2015، مشيرة إلى أنها تمت في مدينة سرت، وذلك حسب بوابة الوسط الليبية، التي أوردت الخبر اليوم الخميس.

وقالت النيابة العامة، إنها حددت مكان جثث الأقباط المصريين، وتسعى للبحث عنها، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية نقلا عن ذات البوابة.

وكان القائم بأعمال النائب العام قد أعلن القبض على منفذ ومصور الواقعة في ليبيا.

وتعد هذه الجريمة الدامية من أفظع الحوادث التي تعرض لها المصريون في ليبيا، ففي نهاية شهر ديسمبر من عام 2013، أعلن تنظيم "داعش" عن خطف 7 عمال مصريين أقباط في مدينة سرت شرقي ليبيا، قبل اختطاف 14 آخرين في مطلع يناير 2015 من منازلهم في سرت.

وردا على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية المصرية إنشاء خلية أزمة لمتابعة قضية المخطوفين بناء على تعليمات السيسي.

وفي 15 فبراير نشر تنظيم "داعش" مقطع فيديو مدته 5 دقائق، يمسك فيه كل عنصر من عناصره بأحد المختطفين المصريين، وقاموا بذبحهم جميعا.

إثر ذلك أصدر السيسي أمرا بتوجيه ضربات جوية لمعاقل "داعش" في درنة، مؤكدا أن مصر لها الحق في الرد على التنظيم.