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ها لمعقول .. استقالة وزير الصحة الأميركي بعد فضيحة استئجاره طائرات خاصة لتنقله

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 2 دقيقة مضت
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ها لمعقول .. استقالة وزير الصحة الأميركي بعد فضيحة استئجاره طائرات خاصة لتنقله

أجبر وزير الصحة الاميركي في ادارة الرئيس دونالد ترامب على تقديم استقالته الجمعة وسط فضيحة حول استخدامه طائرات خاصة مكلفة لرحلاته الحكومية.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز في بيان "قدم وزير الصحة والخدمات الانسانية توماس برايس استقالته في وقت سابق اليوم والرئيس قبلها".

 

وجاء البيان بعد أقل من ساعة على قول ترامب للصحافيين ان برايس لم يعرض تقديم استقالته، لكن مصيره سيتقرر في وقت لاحق الجمعة. 

 

واضافت ساندرز "يعتزم الرئيس تعيين دون جاي. رايت من فيرجينا ليخدم كوزير صحة بالوكالة ابتداءً من 29 ايلول/سبتمبر الساعة 11,59 مساءً". وكان رايت يشغل منصب مساعد لوزير الصحة.

 

وكان موقع "بوليتيكو" الذي كشف القضية ذكر ان برايس قام ب26 رحلة على الاقل منذ بداية العام، كلفت ما مجموعه 400 الف دولار.

 

واكدت وزارة الصحة ان الرحلات كانت ذات طابع حكومي، مدافعة بذلك عن شرعية النفقات، لكنها شملت اماكن يملك فيها برايس منازل.

 

ودعا خمسة اعضاء ديموقراطيين في الكونغرس الاربعاء الى استقالة برايس الذي يعد من الاثرياء، خاصة بسبب رحلات مكوكية قام بها بين واشنطن وفيلادلفيا على متن طائرة استأجرها ب25 الف دولار، على الرغم من وجود عدد كبير من الرحلات لخطوط شركات طيران عامة بين المدينتين الواقعتين على الساحل الشرقي.

 

وحارب برايس على مدى يومين من اجل الابقاء على منصبه الذي شغله اقل من ثمانية اشهر، وذكر صحافي في شبكة "فوكس نيوز" ان وزير الصحة سيسدد 51 الفا و887 دولارا من نفقات السفر.

 

ويواجه وزراء آخرون في ادارة ترامب بينهم وزير الخزانة ستيف منوتشين اتهامات ايضا باستخدام طائرات خاصة بدون مبرر.

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