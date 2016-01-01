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إصابة خمسة أشخاص في حادثتي طعن وسط بريطانيا

بواسطة أخبارنا المغربية ــ وكالات ساعة واحدة مضت
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إصابة خمسة أشخاص في حادثتي طعن وسط بريطانيا

 

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، عن إصابة خمسة أشخاص بعد تعرضهم لحادثتي طعن في مركز مدينة شيفيلد وسط البلاد.

ونقلت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية عن شرطة مقاطعة جنوب يوركشاير، أنها أوقفت 4 أشخاص للاشتباه بصلتهم في الحادث، الذي وقع صباح السبت.

وفرضت الشرطة، طوقا أمنيا في محيط منطقة "باركرز بوول"، كما أغلقت الطرق المؤدية إليها حتى إشعار آخر.

وقالت شرطة "جنوب يوركشاير" في تغريدة على "تويتر": "نتعامل مع حادثتي طعن متصلتين، وقعتا في مركز مدينة شيفيلد، في الساعات الأولى من يوم السبت".

وأضافت أن الحادثتين أسفرتا عن إصابة خمسة أشخاص، دون الإشارة إلى مدى خطورة جروحهم.

وتابعت "تم توقيف واعتقال 4 أشخاص على صلة بالحادثتين".

 

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