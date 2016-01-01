تعداد السكان في مصر يصل إلى 104 ملايين نسمة

أفاد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري اللواء أبو بكر الجندي بأن عدد سكان مصر، وصل إلى 104 ملايين نسمة في الداخل والخارج.



وقال الجندي، في مؤتمر التعداد السكاني اليوم السبت، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن عدد السكان داخل مصر حتى 18 أبريل (نيسان) الماضي، بلغ 94 مليوناً و798 ألفاً و827 نسمة، أما التعداد في الخارج طبقاً لتقديرات وزارة الخارجية بلغ 9.4 مليون، بذلك يكون مجموع سكان مصر بالداخل والخارج 104.2 مليون نسمة، مشيراً إلى أنه بين كل 10 مصريين يعيش واحد في الخارج.



وأضاف أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عشرة من بين الدول الأكثر سكاناً على مستوى العالم، موضحاً أن محافظة القاهرة أكبر محافظات مصر سكاناً بـ9.5 مليون نسمة، وأن أكبر حجم للأسرة يوجد في محافظات الصعيد.



وأشار إلى أن حجم الزيادة في العشر سنوات الأخيرة، وصل إلى 22 مليون مصري وهي نسبة كبيرة.



ومن جانبه، وجه الرئيس المصري بعمل لجنة عليا مشكلة من الحكومة والجامعات للوقوف على ما كشفت عنه إحصائيات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، من أفكار لمبادرات عدة.