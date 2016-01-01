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بالفيديو: الشرطة الإسبانية تصادر صناديق وبطاقات اقتراع في الاستفتاء على استقلال كاتالونيا

بواسطة أخبارنا المغربية - وكالات ساعة واحدة مضت
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بالفيديو: الشرطة الإسبانية تصادر صناديق وبطاقات اقتراع في الاستفتاء على استقلال كاتالونيا

 

أعلنت وزارة الداخلية الاسبانية ان الشرطة الوطنية بدأت مصادرة صناديق وبطاقات اقتراع في الاستفتاء على استقلال كاتالونيا، مع بدء التصويت صباح اليوم الأحد.

ونشرت الوزارة في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للصناديق والبطاقات التي صادرتها الشرطة في برشلونة، مؤكدة ان "رجال الشرطة يواصلون انتشارهم في كاتالونيا".

واقتحمت شرطة الحرس الوطني الإسباني المرتدية لزي مكافحة الشغب مركز اقتراع قبل دقائق من إدلاء زعيم إقليم كاطالونيا كارلس بيغديمونت بصوته فيه في استفتاء على استقلال الإقليم عن إسبانيا أعلنت مدريد أنه غير مشروع.

غير أن الحكومة الكاتالونية أكدت ان بيغديمونت ادلى بصوته في كورنيا ديل تيري على بعد كيلومترات عن المركز الذي كان يفترض ان يقترع فيه وقامت شرطة مكافحة الشغب باغلاقه.

وتحول الخلاف المرتبط بالاستفتاء بين الحكومة المركزية والمسؤولين الكاتالونيين إلى واحدة من أكبر الازمات التي تشهدها اسبانيا منذ عودة الديموقراطية إليها في 1975.

ففي وقت تتشبث فيه الحكومة الكاتالونية الانفصالية بإجراء الاستفتاء حول الاستقلال عن إسبانيا، تعتبر مدريد أن هذا الاستفتاء غير شرعي بعد رفضه بقرار من المحكمة الدستورية.

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