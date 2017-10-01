قطع الإنترنت بعدد من مناطق كتالونيا لعرقلة التصويت على انفصالها عن إسبانيا
أخبارنا المغربية ـ هدى الجميعي
ذكرت صحف كتالونية، أن عددا من المشاركين فى التصويت على انفصال كتالونيا اشتكوا من انقطاع خدمة الإنترنت صباح اليوم عن بعض المناطق، ويعانون من فتح الموقع المخصص للمشاركة فى التصويت.
وأضافت ذات المصادر، أن التقنيين يحاولون حل المشكلة وعودة العمل للموقع، مشيرة الى أن السلطات الامنية قامت بتعطيل الأنترنت لعرقلة عملية الاستفتاء بعدد من مقرات التصويت بالمدارس المخصصة لذلك.
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