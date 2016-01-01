هذا هو عدد المصابين بعد تدخل الشرطة الإسبانية لمنع إجراء الاستفتاء حول استقلال كاتالونيا

أصيب 38 شخصا بجروح بعد تدخل الشرطة الإسبانية لمنع الاستفتاء حول استقلال كاتالونيا الذي انطلق صباح اليوم الأحد.

وذكرت مصادر طبية أنها عالجت 38 شخصا اصيبوا في عمليات تدخل للشرطة في كاتالونيا لمنع اجراء الاستفتاء حول استقلال هذه المنطقة ،مشيرة إلى أن 35 أصيبوا بجروح طفيفة وثلاثة بجروح أكثر خطورة.

وأكد شهود عيان أن الشرطة الاسبانية أطلقت الرصاص المطاطي في برشلونة اليوم خلال التصدي لمتظاهرين كانوا يريدون التصويت في اطار الاستفتاء الذي ترفضه مدريد.

وكانت وزارة الداخلية الاسبانية قد أعلنت ان الشرطة الوطنية بدأت بمصادرة صناديق وبطاقات اقتراع في الاستفتاء على استقلال كاتالونيا.

واقتحمت شرطة الحرس الوطني الإسباني المرتدية لزي مكافحة الشغب مركز اقتراع قبل دقائق من إدلاء زعيم إقليم كاطالونيا كارلس بيغديمونت بصوته فيه في استفتاء على استقلال الإقليم عن إسبانيا.

غير أن الحكومة الكاتالونية أكدت ان بيغديمونت ادلى بصوته في كورنيا ديل تيري على بعد كيلومترات عن المركز الذي كان يفترض ان يقترع فيه وقامت شرطة مكافحة الشغب باغلاقه.

وتحول الخلاف المرتبط بالاستفتاء بين الحكومة المركزية والمسؤولين الكاتالونيين إلى واحدة من أكبر الازمات التي تشهدها اسبانيا منذ عودة الديموقراطية إليها في 1975.

ففي وقت تتشبث فيه الحكومة الكاتالونية الانفصالية بإجراء الاستفتاء حول الاستقلال عن إسبانيا، تعتبر مدريد أن هذا الاستفتاء غير شرعي بعد رفضه بقرار من المحكمة الدستورية.