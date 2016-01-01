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فرنسا: مقتل شخص طعن مسافرين في محطة قطار بمرسيليا

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 45 دقيقة مضت
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فرنسا: مقتل شخص طعن مسافرين في محطة قطار بمرسيليا

 

أعلنت الشرطة الفرنسية وفق وسائل الإعلام السبت، مقتل شخص هاجم مسافرين في محطة القطارات الرئيسية في المدينة سان شارل، بسكين، ما استدعى تدخل رجال قوة سانتينال المنتشرين بموجب العمل بقانون الطوارئ المعمول به لمكافحة الإرهاب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.

ونقلت صحيفة لوفيغارو، أن شخصين على الأقل أصيبا بشكل خطير، في حين قُتل المهاجم على الفور.

ومن جهتها طالبت شرطة المدينة على تويتر السكان بتجنب المنطقة "لتفادي التأثير على العملية الأمنية الجارية في محيط سان شارل".

 
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