مفاجآة:هذا هو الشخص الأكثر تأثيرا في العالم سنة 2017 حسب "التايمز"+بروفايل

أخبارنا المغربية:ياسر أروين

اعتادت مجلة "التايمز" الدولية على اختيار الشخصية الأكثر تأثيرا في العالم كل سنة، حيث تخصص لها غلافاها ومادة ضخمة عنها.

لكن المفاجآة/الصدمة، أن المجلة المذكورة اختارت ولي عهد السعودية "محمد بن سلمان" كأكثر شخص مؤثر في سنة 2017.

وجر هذا الإختيار، انتقادات واسعة على المجلة الدولية، التي اتهمها المتتبعون الغربيون والعرب بأنها تلقت مبالغ مالية ضخمة من أجل اختيار ولي عهد السعودية هذه السنة، ووضع صورته على غلافها(مجلة التايمز).

هذا، ويُتهم "محمد بن سلمان" بكونه عراب التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمسؤول الأول عن التوترات التي باتت تعرفها منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الحرب على اليمن، ومواجهة ما بات يعرف إعلاميا بمحور الممانعة/المقاومة العربية.

ولد "محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود" في 31 غشت من عام 1985 وهو الإبن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز، والدته هي الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي، تلقى تعليمه العام في مدارس الرياض، وأنهى دراسته الثانوية في العام 2003.

تلقى بن سلمان خلال فترة تعليمه عدداً من الدورات والبرامج المتخصصة، وحصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود حائزاً على الترتيب الثاني على دفعته.

متزوج من ابنة عمه الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود، وأنجب منها الأمير سلمان والأمير مشهور والأميرة فهدة والأميرة نورة

يشغل منصب ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، كما يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

سبق له أن كان رئيس الديوان الملكي السعودي منذ تولي والده الحكم في يناير 2015 وحتى أبريل 2015، وعين في منصب ولي العهد في يونيو 2017 بعد إقرار هيئة البيعة السعودية بعزل إبن عمه ولي العهد ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.