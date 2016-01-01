إصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال شمال غزة
أصيب فتى فلسطيني مساء أمس الجمعة، بجراح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق جباليا شمال قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة قوله إن الفتى وهو في الـ16 من عمره أصيب بعيار ناري في القدم شرق جباليا. وأكد المصدر أن الطواقم الطبية نقلت الفتى المصاب إلى المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة واصفا حالته بالمتوسطة.
شاشة أخبارنا
المصائب تنهال على رأس مالك مقهى "لاكريم" وهذا ما تمت مصادرته بعد الحجز على سيارتيه الفارهتين
أخبارنا المغربية : العربي المرضي أفادت تقارير إعلامية أن صاحب مقهى "لاكريم" بمراكش، الذي نجا من محاولة الاغتيال الشهيرة قبل أسابيع، يوجد حاليا في موقف جد ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟