إصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال شمال غزة

أصيب فتى فلسطيني مساء أمس الجمعة، بجراح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق جباليا شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة قوله إن الفتى وهو في الـ16 من عمره أصيب بعيار ناري في القدم شرق جباليا. وأكد المصدر أن الطواقم الطبية نقلت الفتى المصاب إلى المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة واصفا حالته بالمتوسطة.