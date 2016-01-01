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عاجل: الحوثيون يعلنون عن إطلاق صاروخ باتجاه أبو ظبي

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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عاجل: الحوثيون يعلنون عن إطلاق صاروخ باتجاه أبو ظبي

أعلنت قناة “المسيرة”، ووكالة “سبأ” التابعتان للحوثيين نقلا عن “القوة الصاروخية”، عن إطلاق الجماعة، اليوم الأحد، صاروخا مجنحا من نوع كروز باتجاه مفاعل براكة النووي في أبو ظبي، عاصمة الإمارات.

 

وسبق أن هدد زعيم “أنصار الله” عبد المالك الحوثي، في شتنبر المنصرم الإمارات بشن هجمات صاروخية ضد أهداف في أراضيها، محذرا من أن الإمارات أصبحت من الآن فصاعدا بلدا غير آمن، مما استدعى ردا شديد اللهجة من قبل القيادة الإماراتية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الحوثيين قد شنوا عددا من الهجمات الصاروخية على السعودية، واتهمت الرياض السلطات الإيرانية بتزويد الجماعة بالصواريخ.

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