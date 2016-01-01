العراق سيعلن النصر النهائي على "داعش" يوم السبت المقبل

تخطط السلطات العراقية لإعلان نصرها النهائي على تنظيم "داعش" الإرهابي أثناء عرض عسكري سيجري في البلاد يوم السبت المقبل.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصدر رفيع المستوى في جهاز الأمن العراقي قوله، إن "عرض القوات المسلحة العراقية التي تمثلها الشرطة الفدرالية والجيش والوحدات الشعبية، سيجري يوم السبت 9 دجنبر. وسيعلن أثناءه عن انتهاء العمليات العسكرية ضد "داعش" والانتصار على هذا التنظيم الإرهابي".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في نونبر الماضي انتصارا عسكريا على "داعش"، مشيرا إلى أن الانتصار النهائي سيعلن بعد انتهاء عمليات التطهير في الصحراء. وكانت قيادة الوحدات العراقية الشعبية قالت في الـ25 من نونبر الماضي إن القوات العراقية قامت بتحرير الصحراء بين ولايتي الأنبار وصلاح الدين بالكامل.

وقامت القوات العراقية في وقت سابق من العام الجاري، بتحرير مدينة الموصل التي كانت تحت سيطرة "داعش" منذ العام 2014. ثم جرت العمليات الحربية الناجحة ضد "داعش" في المناطق الأخرى في شمال وغرب البلاد بالقرب من الحدود السورية.