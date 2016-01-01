عاجل : صور حية لمقتل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح

أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة

نشرت وكالات أنباء عالمية قبل قليل، صورا و شريط فيديو قصير، قالت أن يوثق للحظات الأولى لمقتل الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح بصنعاء.

و أكد مدير الشؤون المعنوية في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" يحيى المهدي في تصريح لوكالة الانباء الروسية، مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

ومن جانبها نفت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي اليمني تلك الأنباء، متهمة جماعة "أنصار الله" بترويج الشائعات.

وكان الرئيس اليمني السابق أعلن، مساء أمس الأحد، رفضه الشراكة مع جماعة "أنصار الله".

وقال علي عبد الله صالح في آخر تصريحات له إن "ساعة الصفر قادمة على صعيد المعارك في صنعاء". وتابع: "كان لا بد من إنقاذ البلاد من حماقة جماعة الحوثي".

وحسب "رويترز"، أكد سكان أن مقاتلي "أنصار الله" فجروا منزل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بوسط العاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، وأن مكانه غير معروف.

وخسر أنصار صالح أراضي في اليوم السادس من قتال شرس مع "أنصار الله". وكان صالح متحالفا مع الجماعة في الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات ضد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

وفي الوقت نفسه أكد حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، اليوم الاثنين، أن زعيم الحزب، الرئيس السابق علي عبد الله صالح، "بخير ويقود المعركة ضد الحوثيين بنفسه".