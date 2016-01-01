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التفاصيل الكاملة لعملية اغتيال الرئيس اليمني المخلوع "علي عبد الله صالح"

بواسطة وكالات ساعة واحدة مضت
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التفاصيل الكاملة لعملية اغتيال الرئيس اليمني المخلوع "علي عبد الله صالح"

 

أكد مسؤولون في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح لرويترز مقتله خارج صنعاء فيما قالت مصادر في جماعة الحوثي إنه هجوم بالقذائف الصاروخية والرصاص على سيارته.

وقالت مصادر حزب المؤتمر إن صالح قتل جنوبي صنعاء مع ياسر العواضي الأمين العام المساعد للحزب.

 

وقالت مصادر بجماعة الحوثي إن مقاتلين أوقفوا سيارته بقذيفة صاروخية ثم أطلقوا عليه النار فقتلوه.

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