السلطة الفلسطينية تبلغ واشنطن رسميا رفضها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة

أبلغت السلطة الفلسطينية اليوم الاثنين الإدارة الأمريكية بشكل رسمي رفضها لأي قرار بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة أو الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

ونقل نائب رئيس الحكومة الفلسطينية زياد أبو عمرو رسالة رسمية من السلطة الفلسطينية إلى الإدارة الأمريكية خلال لقاء جمعه اليوم في مكتبه في رام الله مع القنصل الأمريكي العام دونالد بلوم.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن المسؤول الفلسطيني أبلغ القنصل الأمريكي "رفض السلطة الفلسطينية أي إجراء أو قرار تتخذه الإدارة الأمريكية للمس بالوضع القائم في مدينة القدس" مشيرا إلى" أن إقدام الإدارة الأمريكية على إجراء من هذا النوع يعتبر عملا مستهجنا، ويتعارض مع دور الإدارة الأمريكية كوسيط وراع لعملية السلام، ويخرجها من هذا الدور، ويغلق كل باب أمام الاستمرار في عملية سلام جادة".

وأضاف أبو عمرو أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة أو الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل من الإدارة الأمريكية "أمر مرفوض وينطوي على مخاطر لا تحمد عقباها"، محذرا من "ان يدفع ذلك بالمنطقة برمتها إلى المزيد إلى التوتر وعدم الاستقرار".

وأكد نائب رئيس الحكومة الفلسطينية "أن أي اجراء في اتجاه نقل السفارة أو الاعتراف بالقدس كعاصمة لاسرائيل، سيجابه باحتجاجات واسعة داخل الاراضي الفلسطينية، وفي انحاء اخرى من العالم الإسلامي".

وحمل أبو عمرو "الإدارة الامريكية المسؤولية عن التداعيات الخطيرة الناجمة" عن مثل هذا القرار مطالبا إياها "بمراجعة موقفها للحفاظ على ما تبقى من فرص لتحقيق السلام".

وتنتهي اليوم الاثنين المهلة المحددة لاتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا حول ما اذا كان سيمدد قرار تجميد نقل سفارة الولايات المتحدة في اسرائيل الى القدس، خلافا لقرار الكونغرس الذي طلب منذ 1995 نقلها.

ورغم أن قرار الكونغرس ملزم، لكنه يتضمن بندا يسمح للرؤساء بتأجيل نقل السفارة ستة اشهر لحماية "مصالح الامن القومي". وقام الرؤساء الامريكيون المتعاقبون بصورة منتظمة بتوقيع أمر تأجيل نقل السفارة مرتين سنويا، معتبرين ان الظروف لم تنضج لذلك بعد، وهذا ما فعله ترامب في يونيو الماضي.

والخيار الآخر هو أن يعطي ترامب الضوء الاخضر لنقل السفارة، كما وعد خلال حملته الانتخابية.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث إن الفلسطينيين لن يقبلوا "بأي عملية سلام ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية" في حال الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.