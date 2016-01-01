سحب الجنسية البلجيكية من المغربية أرملة قاتل الشاه مسعود

أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي

تم سحب الجنسية البلجيكية ، من المهاجرة المغربية مليكة العروض، الملقبة ب"الأرملة السوداء"، بعد قرار صدر عن محكمة بروكسيل مؤخرا.

و أصبحت العروض (58 عاما) تحمل الجنسية المغربية فقط بعد سحب الجنسية البلجيكية منها بسبب مخالفتها لقواعد المواطنة وتشددها وعدم مراجعتها نفسها رغم تورطها في العديد من القضايا المتعلقة بالإرهاب منذ 2002.

وقال المحامي العام البلجيكي أندريه فاندورن خلال الجلسة، إن مليكة العروض لا يجب أن تحتفظ بالجنسية البلجيكية؛ لأنها ظلت على مدى سنوات طويلة تدعو إلى القتال وبشكل متواصل.

وقال المحامي العروض إنها و منذ خروجها من السجن في ديسمبر من العام الماضي ظلت تلتزم بالدستور والقوانين البلجيكية، ولكن المحكمة كان لها رأي آخر، وقررت سحب الجنسية البلجيكية من المغربية الأصل مليكة العروض، التي تحسب على تنظيم "القاعدة"، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية .

وتشتهر مليكة العروض، بأنها أرملة متشددين اثنين أولهما هو عبد الستار دحمان قاتل الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، سنة 2001.

وكان دحمان قد تلقى تعليمات من زعيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن، بقتل شاه مسعود، وقد قضى دحمان خلال العملية الانتحارية التي استهدفت الزعيم الأفغاني في 2001.