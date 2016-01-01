أمير قطر يصل إلى الكويت للمشاركة في القمة الخليجية ال38

أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل إلى الكويت،اليوم الثلاثاء، للمشاركة في أعمال الدورة ال38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنطلق اليوم.



وتنعقد اجتماعات القمة الخليجية ال38 وسط تطلعات لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك وتحقيق مزيد من الاستقرار والأمن والترابط والتكامل بين دول المجلس.



وسيناقش قادة مجلس التعاون، خلال هذه القمة، التي تستمر يومين، عدة قضايا إقليمية ودولية لاسيما التحديات السياسية والأمنية التي تفرض على مجلس التعاون تكثيف الجهود لتعزيز التضامن والتكاتف وتحقيق امال وتطلعات مواطنيه.



وكان وزراء الخارجية الخليجيون قد عقدوا أمس الاثنين اجتماعا تحضيريا للقمة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي.