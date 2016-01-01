لهذا السبب اعتقل وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي

ألقت قوات الشرطة المصرية، اليوم الثلاثاء، القبض على وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه.



وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، المصرية أن "وزارة الداخلية توصلت إلى مكان تواجد وزير الداخلية الأسبق، وفور إعلامه، تم تقديمه لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده".



وكانت محكمة النقض، قد حددت جلسة 11 يناير المقبل للنظر في الطعن المقدم من طرف حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد الرئيس محمد حسني مبارك ، واثنين آخرين، في الحكم الصادر في حقهما (السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم) في قضية ما يعرف ب"الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمد بالمال العام".



وجدير بالذكر أن وزير الداخلية الأسبق، خضع بعد الثورة المصرية، إلى العديد من المحاكمات، لكن المحاكم برأته في العديد منها ما عدا قضيتي "سخرة الجنود والذي حصل فيها على حكم بالحبس 3 سنوات أيدته محكمة النقض بشكل نهائي، والحكم بالسجن 7 سنوات في اتهامه بالفساد المالي في ميزانية وزارة الداخلية".