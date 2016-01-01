حجز حوالي 6 أطنان من مخدر ( الكوكايين ) بميناء الجزيرة الخضراء

قال خوان إيغناسيو زويدو وزير الداخلية الإسباني اليوم الثلاثاء إن مصالح الأمن تمكنت من حجز ما مجموعه 5883 كلغ من مخدر ( الكوكايين ) كانت مخبأة في حاوية على متن باخرة وصلت إلى ميناء الجزيرة الخضراء ( جنوب إسبانيا ) قادمة من ميدلين ( كولومبيا ) وهي ثاني أكبر كمية من هذا النوع من المخدرات يتم حجزها بإسبانيا .



وأفاد بيان لوزارة الداخلية الإسبانية أن إيغناسيو زويدو أكد خلال ندوة صحفية عقدها بميناء الجزيرة الخضراء من أجل إطلاع الرأي العام حول تفاصيل هذه العملية التي تعد الأكبر من نوعها من حيث المكيات المحجوزة من المخدرات بإسبانيا منذ بداية هذا القرن أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص حتى الآن يشتبه في علاقتهم بهذه الشحنة من المخدرات .



وأضاف أن أحد الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض في هذه العملية يحمل الجنسية الإسبانية وهو المسؤول عن الشركة التي استوردت الحاوية بينما يحمل الشخصان الآخران جنسية كل من البرتغال ودولة الهندوراس .



وأشار إلى أن المخدرات كانت مخبأة بعناية في حمولة من الموز تم وضعها بهذه الحاوية التي غادرت مدينة ميدلين ( كولومبيا ) وكانت متوجهة إلى منطقة ( إيل برات دي لوبيرغات ) بإقليم برشلونة ( شمال شرق إسبانيا ) .



وأكد نفس المصدر أن المشرفين على هذه العملية عمدوا من أجل إخفاء كمية المخدرات بشكل لا يثير الشكوك إلى تمويهها بوضعها في حاوية تشكل جزء من ست حاويات كانت محملة بالموز جاءت من نفس المنطقة وكانت لها نفس الوجهة .



أما عملية الاستيراد فقد تكفلت بها شركة لتوزيع الفواكه والخضراوات يوجد مقرها ببرشلونة وتنشط في مجموع التراب الإسباني ومناطق أخرى من دول الاتحاد الأوربي .



وقال وزير الداخلية الإسباني إن الكمية المحجوزة من مخدر الكوكايين خلال هذه العملية تعد الأكبر من نوعها والتي لم يتم حجز مثيل لها منذ سنة 1999 حين تم ضبط حمولة من هذا المخدر تقدر ب 6 ر 7 طن على متن باخرة في أعالي البحار .