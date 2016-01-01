سعد الحريري يتراجع عن استقالته

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الثلاثاء ببيروت، التراجع عن استقالته، مؤكدا التزام أعضاء حكومته بسياسة النأي بالنفس عن أي صراعات أو حروب أو الشؤون الداخلية للبلدان العربية.

وقال الحريري، في بيان لمجلس الوزراء تلاه عقب جلسة استثنائية عقدت برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون "إن مجلس الوزراء أكد الالتزام بالبيان الوزاري قولا وفعلا والحكومة تلتزم بما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية وبميثاق جامعة الدول العربية واحترام القانون الدولي حفاظا على الوطن"، مشددا على "التزام الحكومة بكل مكوناتها السياسية النأي بنفسها عن أي صراعات أو حروب أو الشؤون الداخلية للدول العربية".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء اللبناني، أن هذا الأمر يفرض على كافة الأطراف السياسية والحزبية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأضاف أن مجلس الوزراء "يجدد تمسك الحكومة باتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني ولاسيما البند الثاني من المبادئ العامة التي تنص على أن لبنان عربي الهوية"، مشيرا إلى أن المجلس يتطلع إلى أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب.

وكان الحريري، قد أعلن في كلمة متلفزة في الرابع من نونبر الماضي استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، متهما إيران بالسعي ل"زرع الفتن" و"محاولة خطف لبنان من محيطه العربي".

وفي 22 نونبر الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني تريثه في المضي بتقديم استقالته رسميا بعد نحو ثلاثة أسابيع على إعلانها، تجاوبا مع طلب الرئيس اللبناني عون لإجراء المزيد من المشاورات.